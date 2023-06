A la Une . Vidéo - Deux bus scolaires impliqués dans une collision spectaculaire à Tsingoni

Plus de peur que de mal ce matin à la sortie de Tsingoni. Deux bus scolaires sont entrés en collision, ne faisant heureusement aucune victime, hormis quelques blessures légères pour les deux conducteurs. Aucun enfant ne se trouvait à bord des bus lors de cette collision. Par NP - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 12:13

La violence du choc parle d'elle-même : sur une vidéo publiée par la page FB Zokwéli TV, la partie avant des bus est complètement détruite, avec de nombreux débris de verre jonchant le sol. Comme rapporté par le site Comores-Infos, l'incident a provoqué un énorme embouteillage dans les deux sens de circulation.



Après une rapide prise en charge sur place, les deux chauffeurs ont été ensuite transférés à l'établissement hospitalier le plus proche pour des analyses plus approfondies. Malgré cet accident spectaculaire, les deux hommes s'en sortent avec des blessures légères, dues notamment aux bris de verre.



Une enquête a été ouverte pour tenter de faire la lumière sur cette collision.