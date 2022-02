A la Une . Vidéo - Des postiers anglais mangent des gâteaux au cannabis par accident

Une vidéo montre des postiers anglais dans un pitoyable état après avoir consommé des gâteaux aux cannabis. Les agents postaux avaient récupéré les brownies d’un colis non réclamé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 16:49

Les habitants de Londres ont peut-être eu des problèmes de réception de courrier la semaine dernière, mais ils auront bien rigolé. Des postiers du quartier de Clapham ont vécu une drôle de mésaventure jeudi dernier.



Alors qu’ils allaient prendre leur poste à 5h30, les postiers se sont servis de brownies dans un colis non réclamé depuis un mois. Malheureusement pour eux, le destinataire ne s’est probablement pas présenté au guichet en raison de la contenance du paquet. Les gâteaux en question étaient estampillés "Edibles by Pablo Chocobar".



Arriva ce qui devait arriver : les postiers se sont retrouvés complètement "stones" dans les rues de Londres. L’un d’eux peine à pousser son chariot dans les rues avant d’être ramené dans les locaux. C’est là qu’il précise avoir mangé quatre brownies, sous les rires de ses collègues.



Du côté de la Royal Mail, l’histoire ne fait pas rire du tout. Elle est même prise très au sérieux. La poste anglaise a indiqué qu’elle attendait un meilleur comportement de ses agents à "tout moment". Une enquête est ouverte et doit déterminer si des sanctions doivent être prises.

Clapham posties had to all be rounded up after accidentally eating edibles. pic.twitter.com/SBrG2nydv3

