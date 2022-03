La grande Une Vidéo - Des peines d'inéligibilité requises contre ​Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet

​Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet devaient donner leur version des faits qui leur sont reprochés. Ce jeudi après-midi au tribunal de Saint-Pierre, les deux anciens maires de Saint-Louis comparaissaient en correctionnelle. Au terme de cinq heures d'audience, des peines d'inéligibilité ont été requises à l'encontre des deux hommes politiques. Par GD - LG - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 19:34

Cyrille Hamilcaro a-t-il dirigé secrètement Saint-Louis durant son inéligibilité ?

Trois mois après son élection en mars 2014, Cyrille Hamilcaro est contraint de jeter l’éponge. Contraint par une décision de justice prononçant une inéligibilité de trois ans. Il transmet alors son écharpe à son adjoint Patrick Malet mais semble tout de même garder une mainmise sur la gouvernance de la municipalité. Des soupçons étayés notamment par le détournement de fichiers d’agents communaux à caractère personnel. 4 mars 2021 : Annulation du procès de C.Hamilcaro : le Parquet ne lâchera pas l'affaire

Sur le banc des accusés, Patrick Malet accompagnait son ami Cyrille Hamilcaro en tant que complice. Les deux anciens hommes politiques actuellement sans mandat - Cyrille Hamilcaro s’étant désengagé de sa fonction de conseiller municipal d’opposition en 2020 - ont pris connaissance en fin de soirée quelle peine a été retenue à leur encontre.



Durant l'audience, Cyrille Hamilcaro a tenté une explication qui a vite été confrontée aux preuves matérielles laissées durant cette période de collaboration « marron ».



Tout d’abord, l’édile écarté judiciairement du pouvoir a expliqué que beaucoup de gens faisaient appel à lui et qu’il n’avait pas conscience que c’était illégal. Dès aout 2014, soit quelques mois après avoir été mis hors jeu, il avait par exemple adressé un mail au cabinet du maire pour dire qu’il était prêt à aider parce qu’il connait bien le terrain et conserve une certaine autorité sur les agents.



L’homme politique a fait savoir à la barre du tribunal de Saint-Pierre qu’il était souvent sollicité, que ce soit par les élus sur le terrain que par les autorités de l’Etat.



Son avocat Me Georges André Hoarau ressortira du chapeau la fameuse histoire de Papa Sané, du nom de ce gourou suivi par nombre de fidèles de la gente féminine. Une histoire qui avait tenu en haleine tout Saint-Louis et La Réunion pendant des semaines d’une ferveur mystique rocambolesque. Dans cette affaire, dit le bâtonnier Hoarau, c’est carrément le sous-préfet et le capitaine de gendarmerie qui avaient demandé à son client de calmer la situation parce qu’il avait de l’influence et connaissait tout le monde.



A sa décharge, des traces matérielles comme le fait que le maire déchu ait gardé son téléphone mobile de fonction sont autant d’indices qui tendent à prouver qu’il conservait une main sur le pilotage de la mairie.



Les réquisitions



10 ans d'inéligibilité, 18 mois de prison dont 8 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction d'occuper une fonction publique ont été requis à l’encontre de Cyrille Hamilcaro.



5 ans d'inéligibilité, une peine de 8 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction d'occuper une fonction publique a été demandée par la procureure à l'encontre de Patrick Malet.



Délibéré le 28 avril.



A l'issue de l'audience, la réaction de Mes Alain Rapady et Georges André Hoarau, avocats de Patrick Malet :



Me Frédéric Maillot, avocat de l'association anti-corruption Anticor :