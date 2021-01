A la Une . Vidéo - Des militants pro-Trump prennent d'assaut le Capitole, une militante du président sortant tuée

Les Etats-Unis sous le choc. Alors que les élus du Congrès étaient réunis à la Chambre des représentants pour certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle, de graves incidents ont éclaté après que des partisans du président sortant Donald Trump aient pris d'assaut le Capitole à Washington, suite à un appel lancé par ce dernier. Une militante pro-Trump a été mortellement blessée par balles. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 07:46 | Lu 1029 fois

Les heurts ont démarré à proximité du Capitole entre la police et des militants pro-Trump, interrompant en urgence la session de certification qui se tenait à la Chambre des représentants. Face à l'extrême tension, la Garde nationale a été appelée en renfort pour tenter de ramener le calme dans la capitale fédérale, où un couvre-feu a été instauré. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés et des armes dégainées pour tenter de disperser les soutiens du président sortant.



Dans ce chaos, Ashli Babbitt, ancienne militaire et ardente partisane de Donald Trump, a été mortellement touchée par balle rapportent plusieurs médias américains.



De très nombreuses voix se sont élevées à Washington pour dénoncer l'attitude de Donald Trump, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite. Son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama, a dénoncé ces violences qui sont "un moment de honte pour l'Amérique" et même George W. Bush, ex-président républicain (2001-2009), a qualifié ces scènes dignes "d'une république bananière".

Le Capitole envahi par des manifestants pro-Trump pendant que le Congrès certifiait l'élection de Joe Biden. No comment. pic.twitter.com/A1AsL4gwEH

— Brut FR (@brutofficiel) January 6, 2021