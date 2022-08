A la Une . Vidéo - Des kits scolaires et une aide forfaitaire attribués par le Département aux enfants de l'ASE

À quelques jours de la rentrée scolaire, le Département souhaite apporter son aide aux enfants scolarisés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Ces derniers bénéficieront en effet de la part de la collectivité d'un kit scolaire composé de cahiers, de rames de papier ou encore de stylos mais également d'une aide comprise allant de 50 à 250 € (selon l'âge et le statut de l'enfant) pour l'achat de leurs fournitures scolaires. Par SI - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 16:55

Ces kits scolaires, d'ores et déjà disponibles, sont à retirer dans les territoires de rattachement de l'assistante familiale accompagnant l'enfant scolarisé de l'ASE, qui bénéficiera comme chaque enfant de l'allocation de rentrée scolaire. Le dispositif a bénéficié aussi de tarifs préférentiels proposés par les prestataires externes (librairies, papeteries...) sollicités par le Département.



Le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, tient également à saluer la collaboration des prestataires "qui ont compris l’enjeu social de cette opération de solidarité et qui ont joué le jeu en acceptant les réductions sollicitées par la collectivité". Ainsi, des remises de 10% sont d'ores est déjà appliquées dans les magasins Bureau Vallée de Sainte-Marie et de Saint-Pierre, 15% pour la librairie Autrement et même jusqu'à 25% chez Burostock.



Pour rappel, l'Aide sociale à l'enfance est un service du Département qui vient en aide aux enfants par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte contre la maltraitance. Sur les quelque 2500 enfants placés à l'ASE, un chiffre malheureusement en augmentation depuis 2019, 70% d'entre eux sont placés en famille d'accueil, 15 % en établissement et 15% chez un tiers.

Face à cette croissance, le Département a mis en place un plan d'action avec la création de 60 places dans les foyers de l’enfance à travers des acquisitions et des aménagements de villas, financés par le Département dans les quatre coins de l’île mais aussi à travers la mise en oeuvre d’un plan de recrutement de 70 assistants familiaux avant la fin de l’année 2022. Pour rappel, le conseil départemental emploie actuellement 850 assistants familiaux (Assam) qui accueillent 75% des enfants confiés à l'ASE (1964).



Des assistants familiaux à qui Cyrille Melchior a rendu hommage et avec qui il souhaite passer "un nouveau contrat social" en valorisant au mieux la profession. Ainsi, et pour les aider dans leur prise en charge des enfants, le conseil départemental va augmenter leur dotation mensuelle à 153 € par mois et par enfant.



