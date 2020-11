A la Une . Vidéo - Des habitants de Cité Maloya espèrent un traitement égal que d'autres quartiers du Port

Des habitants de la cité Maloya tendent la main à la mairie. Ils sont "fatigués" de voir leur cadre de vie dépérir pendant qu’ailleurs, d’autres quartiers ont la faveur de la mairie, selon eux. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 17:47 | Lu 404 fois

Rendez-vous lundi après-midi cité Maloya au Port. Henri Lafosse attend la venue d’un élu afin d’exposer les attentes des jeunes (et moins jeunes) du quartier. Mais le rendez-vous se limitera à un coup de téléphone, à son grand regret.



"Li la propose a nou de vide un peu la terre sur l'espace vert", en rigole Henri Lafosse. "C’est pas ce que nou té attend, la mairie i enfout de nous", lance celui qui nous sert de guide dans le quartier. Les autres, une dizaine de jeunes mais aussi quadragénaires et quinquagénaires, l’écoutent, et tiennent, hors caméra, un discours tout aussi musclé. "Dis bien : « SOS cité Maloya », voilà kossa i faut ou marque", lance un jeune homme à ses côtés. Pas question pour eux néanmoins de fermer la porte à la discussion. C’est d’ailleurs tout le sens qu’Henri Lafosse a souhaité donner à sa démarche. Sous forme d’ultimatum quand même.



Ce qui a fait déborder le vase : la construction et livraison imminente d’un local au bénéfice d'un autre quartier, le quartier Van Dyck, situé entre la Bute citronnelle et le stade Lambrakis.



A l’opposé de ce bien public composé d’un espace de vie, d’une aire de jeux, d’un coin barbecue et d’un jardin partagé, les habitants de cité Maloya nous font la visite de leur maison de quartier. Ou plutôt une verrue qui peine à trouver un second souffle. "15 ans que la maison de quartier lé comme ça", en fait-il l’état des lieux.



"Nou la eu un élu vendredi, lu la propose a nou un rendez-vous pour lundi. Et là li dit que li la jamais dit que li venait lundi dans la cité. Le band conseillers na point pouvoir !", s’exclame Henri Lafosse qui formule de ses voeux une rencontre avec le maire ou ses adjoints, "si c'est pas Olivier Hoarau, Mme Letoullec, M.Mouniata... peu importe".



"Partout dan Port i avance, mais nou, nou na point rien même. La mairie i raconte a nou des histoires. Nou lé pu ti marmailles. I bouche lo yeux do moun avec contrats PEC", ajoute celui qui fait déjà figure d’ancien dans le quartier.



A environ 3 km de la cité Maloya, le quartier Van Dyck voit son cadre de vie amélioré. Ici, la livraison prochaine d'un Espace de proximité qui comprend un local, une aire de jeux, un coin cuisine et un jardin partagé :



Les travaux viennent de s'achever à la mi-novembre :

A l'opposé, la maison de quartier Maloya reste dans un état de délabrement depuis des années, "au moins quinze ans", selon les riverains :



Sollicitée, la mairie du Port répond tout en distinguant son action de celle qui revient, en parallèle, au bailleur social SHLMR sur ce secteur de la ville : "Concernant le local, il n’est pas la propriété de la mairie. On ne peut pas engager de travaux sur un local qui ne nous appartient pas. Tout en sachant qu’en 2018 la SHLMR a été interpellée par l’association des locataires pour rénover le local mais qui a été vandalisé 4 fois. Il y a également eu une enquête faite par un bureau d’étude concernant le quartier, sur son aspect global. Une enquête rendue en début d’année 2019, et commandée par la SHLMR. Sur ces deux points, c’est avec la SHLMR qu’il faut confirmer ce qui a été fait.



Concernant les actions dans le quartier, en 2019, on a fait deux Villages Bien-être. Ce sont des points de vente en bas des immeubles avec des légumes bio à 1 euro le kilo, et où une partie de l’argent récolté par l’association des locataires SHLMR a permis d’organiser le Noël Maloya le 20 décembre 2019. Des actions qui n’ont pas pu avoir lieu cette année pour les raisons que l’on connaît.



Du côté de la collectivité, on a axé nos actions dans le cadre du Contrat de ville. Concernant l’embellissement, on ne peut pas le décider un matin pour qu’il soit fait le lendemain. Il est envisagé effectivement des actions d’embellissement et de nouvelles places de parking, mais là aussi la crise a perturbé toutes les démarches et les actions à mener. Effectivement, des riverains sont montés au créneau récemment. Une réunion est prévue avec les riverains incessamment sous peu pour voir leurs attentes.



Mais on ne fait pas plus dans un quartier ou moins dans un autre. Si nous prenons l’exemple du quartier Say-Piscine, il y a eu une démarche identique dans le cadre du Contrat de ville. Il y a donc eu des réunions, des rendez-vous, pour une finalisation récemment mais il a fallu plus d’un an au final."





