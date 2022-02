A la Une . Vidéo - Des collégiens ouvrent la porte arrière d'un bus

Sur les images, des passagers apeurés laissent échapper des cris alors que le bus roule pendant que la porte reste ouverte. Un acte d'incivilité qui pourrait avoir de graves conséquences et qui, pourtant, est monnaie courante sur le réseau. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 10:50

Dans cette vidéo résonnent les cris des passagers apeurés et notamment ceux qui se trouvent au niveau de la porte arrière de ce bus. Ceux-là même qui ont vraisemblablement décompressé la porte du véhicule de la ligne numéro 11, au départ du collège de Montgaillard.



L'incident s'est déroulé le jeudi 10 février dernier. Un incident qui s'avère être "un acte d’incivilité fréquent sur le réseau", regrette la Sodiparc invitée à commenter les faits. "Nous déplorons ce genre de comportement et appelons nos usagers à la sécurité et au respect du matériel qui permet de transporter des milliers de personnes chaque jour", indique le transporteur.