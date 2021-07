La grande Une Vidéo - Des centaines de personnes rassemblées pour protester contre les mesures sanitaires

Au lendemain des annonces du président de la République et du Préfet , plusieurs centaines de personnes sont mobilisées pour montrer leur mécontentement, ce mercredi matin.Les manifestants sont notamment opposés à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire, estimant qu'il s'agit là d'une privation de liberté.Le groupe qui s'est d'abord rassemblé devant la préfecture est allé bloquer la circulation au niveau du front de mer dionysien peu avant midi, avant de retourner, quelques minutes plus tard, devant la préfecture.Une manifestation qui se déroule en marge de la cérémonie du 14-Juillet