La grande Une Vidéo - Des centaines de clients s'agglutinent sans masque dans un bar saint-gillois

Des dizaines de clients qui se serrent les uns contre les autres ou qui circulent dans le bar-restaurant l'Ipaména à Saint-Gilles sans aucune protection... Les images peuvent choquer à l'heure où le virus du Covid continue tous les jours à faire de nouvelles victimes. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 18:01 | Lu 4493 fois



TITRE IV : L'ACCUEIL DES PERSONNES DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Article 5 : À compter du 29 septembre et jusqu'au 15 octobre 2020, l'accueil des personnes dans les établissements recevant du public de type N (débits de boissons et restaurants) doit être organisé pour permettre le respect strict des gestes dits « barrières », conformément aux prescriptions de l'article 40 du décret n°2020-860 modifié du 10 juillet 2020 susvisé :

— Les personnes accueillies ont une place assise ;

— Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;

— Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;

- Le port du masque de protection est obligatoire pour le personnel de l'établissement ainsi que pour les clients âgés de onze ans et plus lorsqu'ils se déplacent au sein d'un restaurant ou d'un débit de boissons.



"Les personnes accueillies ont une place assise" et "le port du masque de protection est obligatoire pour le personnel de l'établissement ainsi que pour les clients âgés de 11 ans et plus lorsqu'ils se déplacent au sein d'un restaurant ou d'un débit de boissons", précise l'arrêté... Le moins que l'on puisse dire, c'est que certains patrons de bars-restaurants s'assoient allègrement sur ces règles, au vu de cette vidéo tournée en fin de semaine dernière à l'Ipanéma Café, un bar-restaurant situé à l'Ermitage à Saint-Gilles.



L'Ipanéma Café jouit d'une impunité qui interpelle, surtout à l'heure où le président Macron est sur le point d'annoncer de nouvelles mesures contraignantes devant la montée en puissance du virus et alors que les autres établissements saint-gillois subissent eux, des contrôles fréquents.



