A la Une . Vidéo - Des bolides à fond sur la NRL

Trois stars internationales qui présentent au monde entier des voitures de luxe ou de sport, étaient à La Réunion en novembre 2019 dans le cadre d’un tournage pour The Grand Tour, diffusé sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Voici en avant-première le teaser de la 4è saison de leur émission qui sera disponible le 18 décembre prochain. On y voit des images de notre île. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 à 16:48 | Lu 7338 fois

Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, sont les vedettes de l'émission The Grand Tour. Les trois hommes viennent de publier le teaser de l'émission The Grand Tour qui sera disponible le 18 décembre prochain sur Amazon Prime Video. On y retrouve notamment les images qui ont été tournées l'année dernière sur l'île de la Réunion dont une séquence sur la Nouvelle Route du Littoral.



À n'en pas douter, ces images, mettant en lumière les magnifiques paysages de la Réunion, seront un atout pour notre île compte tenu des difficultés rencontrées dans ce contexte de crise sanitaire lorsque l'activité touristique aura repris ses droits.









Because Epic didn't really work. The Grand Tour Presents: #AMassiveHunt. Launches 18 December only on Prime Video. pic.twitter.com/Die1bdkeR8

— The Grand Tour (@thegrandtour) November 18, 2020





