A la Une . Vidéo - Débordements lors de Nice-OM: Dimitri Payet victime de projectiles

C'est une rencontre à oublier pour Dimitri Payet. Ce dimanche soir, dans la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM, le Réunionnais a passé une bonne partie du match à recevoir des bouteilles d'eau envoyées depuis les tribunes de l'Allianz Riviera. Ne se laissant pas intimider, Dimitri Payet a riposté en renvoyant l'une d'elles en direction des ultras niçois. Ce qui a suivi se passe de commentaires... Par NP - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 07:00

En effet, le match a ensuite complètement dégénéré à la 74e minute puisque la pelouse a été envahie par des "supporters" niçois qui ont agressé plusieurs joueurs marseillais. Outre Dimitri Payet, qui en plus des projectiles reçus, a été agressé dans la foulée par un supporter des Aiglons, ses coéquipiers Luan Peres et Matteo Guendouzi ont également été blessés dans ces incidents.

⚽ FOOTBALL : Incidents lors du match Nice - Marseille. Dimitri Payet s'est énervé après avoir reçu des bouteilles au moment de tirer un corner, provoquant un envahissement de terrain. #OGCNOM pic.twitter.com/FM5IzRL2GY

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 22, 2021



Dans ce chaos ambiant, l'entraîneur des Olympiens, Jorge Sampaoli, avait même dû être maîtrisé par son staff pour ne pas en venir aux mains. Après presque une heure d'interruption et alors que les joueurs niçois voulaient reprendre la rencontre, leurs homologues marseillais ne se sont pas présentés sur la pelouse afin de préserver leur intégrité physique. L'OM perdra la rencontre 3-0 sur tapis vert.

Le dos de Dimitri Payet marqué par le jet de projectile. #OGCNOM pic.twitter.com/9IeLkCa1ik

— Actu Foot (@ActuFoot_) August 22, 2021



Luan Peres a été touché au cou durant les échauffourées.



Deux autres joueurs marseillais sont blessés.



📸 @RMCsport #OGCNOM pic.twitter.com/AANTTjqo98

— Actu Foot (@ActuFoot_) August 22, 2021



A la fin de la rencontre, les présidents de l'OM, Pablo Longoria, et de Nice, Jean-Pierre Rivière, se sont renvoyés la responsabilité concernant ces débordements. Le premier ne comprend pas la décision de la Ligue d'avoir voulu reprendre la rencontre alors que la sécurité de ses joueurs et de son staff "n'était pas garantie".

Les mots du président 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 suite aux incidents survenus ce soir à l'Allianz Riviera. #OGCNOM pic.twitter.com/DqyVtWXQJp

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 22, 2021



Son homologue niçois, lui, ne comprend pas la décision des Marseillais, estimant même que ce sont deux joueurs du club phocéen qui "auraient mis le feu aux poudres".

⚠️ #OGCNOM arrêté définitivement !! ⚠️



Les explications du président niçois Jean-Pierre Rivière en direct sur cet événement !#EDS pic.twitter.com/RiMcHxoaS8

— L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) August 22, 2021







Publicité Publicité