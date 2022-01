A la Une . Vidéo - De sublimes images de La Réunion pour démarrer l’année

Pour fêter les deux ans de sa chaîne YouTube, David Malone a partagé une compilation de ses plus belles images de l’île. Sur terre, dans les airs ou sous l’eau, rien n’arrête le chasseur d’images pour montrer la beauté de l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 2 Janvier 2022 à 07:47

À la vue de ces images, vous aurez conscience que l’année sera bonne puisque vous vivez sur l’une des plus belles îles au monde. Si vous voyez ces images depuis Tourcoing, évidemment, cela devient un peu plus écœurant à regarder.



Parmi tous les amoureux de l’île qui veulent immortaliser sa beauté, David Malone est en train de se faire une place à part. Autant vidéaste que photographe, il est également télépilote de drone professionnel. Combinez le tout avec de l’exploration sous-marine et vous obtenez un cocktail d’images exceptionnelles à consommer sans modération.





