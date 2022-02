A la Une .

Vidéo - Dans le Nord-Est, les ravines grossissent d'heure en heure, la végétation a déjà beaucoup souffert

Direction le Nord-Est de l'île, où le réseau routier demeure praticable pour les véhicules des secours et des forces de l'ordre. À Sainte-Suzanne, la végétation souffre déjà depuis la nuit dernière, comme ici, devant le grand centre commercial. Les cours d'eau témoignent des pluies beaucoup plus abondantes en hauteur que sur le pourtour côtier. Malgré la proximité du cyclone qui devait passer au plus près à 11H du fait de son ralentissement, il faut rester sur ces gardes car l'épisode pluvieux et venteux est loin d'être terminé.

Par S.Fontaine - S.Irlepenne - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 11:27