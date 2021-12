A la Une .. Vidéo - Danone Nations Cup : 24 équipes s’affrontent pour décrocher le titre

La grande finale de la Danone Nations Cup a lieu ce samedi au Stade de La Redoute à Saint-Denis. Organisé en partenariat avec la Ligue Réunionnaise de Football, le plus grand tournoi de foot au monde pour les enfants a déjà été remporté en 2001 et 2016 par La Réunion. Par NP - Publié le Samedi 4 Décembre 2021 à 14:11



La Danone Nations Cup, c’est le plus grand tournoi de football au monde pour les enfants. A La Réunion, il est organisé par Danone Réunion en partenariat avec la Ligue Réunionnaise de Football. La Réunion a déjà remporté deux fois cette compétition en 2001 et 2006. Cette année, à la Réunion, plus de 1000 enfants ont participé à la Danone Nations Cup 2021 depuis juillet dernier, et avec une grande nouveauté : pour la première fois, en plus de la compétition garçons, s’est tenu une compétition 100% féminine.



Les 24 équipes sélectionnées pour cette grande finale de la Danone Nations Cup ont dû passer plusieurs épreuves pour cumuler des points dans le classement : remporter des matches, bien sûr, mais aussi des défis techniques, de fair-play, de jonglerie, et enfin des quiz éducatifs (règles de vie et règles du jeu).



Les 8 équipes féminines qualifiées pour la finale : le Saint-Denis FC, la SDEFA, La Saint- Pauloise FC, l’AS Saint-Louisienne, la JS SaintPierroise, l’AS Exelsior, l’Entente Nord/Est et enfin, l’Entente Ouest/Sud.



Les 16 équipes de garçons qualifiées pour la finale la Saint Pauloise FC, le SS Juniors Dionysiens, le St-Denis FC 1 et la SS Jeanne D’arc, l’ACF Possession, l’ES Etang-Salé, l’AS Saint-Louisienne, La Tamponnaise 1, la JS Saint-Pierroise 2, le FC Ligne Paradis, l’AJ Ligne des Bambous, l’ASC Montgaillard, le Cosmos, la SDEFA et enfin l’AS Sainte-Suzanne Il fallait marcher un peu ce matin pour rejoindre le stade de La Redoute. Les parkings sont bondés et les bas côtés ont permis aux retardataires de trouver à se garer. Il faut dire que l’ambiance est là. Sur les bords des terrains des myriades de parents sont là pour soutenir leurs enfants, sous un soleil de plomb. Les cornes de brume sont de sortie, de quoi galvaniser les 264 marmailles encore en compétition aujourd’hui pour décrocher le titre 2021. A défaut de pouvoir participer à une finale mondiale qui a été annulée en raison de la situation sanitaire, les deux équipes gagnantes, filles et garçons, partiront pour un voyage de rêve à Paris en janvier 2022. De quoi leur mettre des étoiles plein les yeux !