A la Une . Vidéo - Cyrille Melchior réclame que l'incendiaire supposé soit recherché et puni

Le président du conseil départemental dénonce un acte possiblement criminel, et réclame qu'il soit sévèrement puni. Par B.A - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 08:52 | Lu 1192 fois

"Nous sommes dans une zone avec des espèces protégées. Il semblerait que cela soit un geste criminel. On ne peut pas se permettre, dans une île ou tout le monde se bat pour protéger notre biodiversité, notre patrimoine, que nous acceptions que certains s'aventurent a allumer des feux de forêt. Je dénonce ces actes. S'ils sont criminels, je souhaite qu'on puisse mettre la main sur ces personnes et bien sûr que la justice puisse faire son travail", s'est insurgé le président du conseil départemental. En effet, les départs de feu multiples portent à croire qu'il s'agirait d'un acte malveillant, tout comme en 2011.







