Vidéo - Cyrille Melchior : "Nous ne voulons pas de débat institutionnel mais un projet 2030 pour La Réunion"

"Allons travailler ensemble pour mettre en place le projet Réunion". De retour de Paris où il a répondu à l’invitation du chef de l’Etat qui avait convié les élus ultra-marins, Cyrille Melchior balaye toute idée d’évolution institutionnelle de La Réunion. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 22:49

L'évolution institutionnelle est une fausse bonne idée. Le message porté par Cyrille Melchior est on ne peut plus clair.

S’exprimant devant la presse ce mercredi, le président du conseil départemental est revenu sur sa rencontre de la semaine passée avec le président de la République Emmanuel Macron. Rencontre durant laquelle a été brièvement abordée la question du statut institutionnel de l’île. Y toucher reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore, estime Cyrille Melchior, rappelant que l’ensemble des collectivités de l’île "travaillent déjà bien ensemble".



"Le président de la République a dit : 'dites nous ce que vous voulez pour votre territoire'. Et à La Réunion on a toujours su faire preuve d’intelligence institutionnelle. Région, Département, Etat, nous devons travailler pour élaborer la feuille de route, la trajectoire", évoque-t-il cet avenir à "co-construire", avec "des objectifs et des moyens".



"Ce n’est pas en changeant le statut de La Réunion qu’on va y arriver"



Pour atteindre cet objectif, Cyrille Melchior estime que ce n’est donc pas un changement de statut qui va tout régler du jour au lendemain. Il appelle les responsables politiques locaux à travailler en commun sur une nouvelle feuille de route voire à plancher sur une loi de programmation pour les 15 prochaines années avec comme thématique principale la question de l’emploi, érigée en priorité des priorités



"Pendant 76 ans, de 1946 à 2022, La Réunion a fait des progrès considérables mais bien évidemment, il reste beaucoup à faire. Il y a encore trop d’exclusion, trop de pauvreté, la vie chère, des logements insalubres,... Si on veut trouver des solutions à cela, ce n’est pas en changeant le statut de La Réunion qu’on va y arriver. C’est en travaillant sur une nouvelle feuille de route, une loi de programmation sur quinze ans. Nous Département, nous travaillons là-dessus", s'engage le locataire du Palais de la Source.

