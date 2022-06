A la Une . Vidéo - Cyrille Melchior : "Je dialogue aussi bien avec l'opposition qu'avec Emmanuel Macron"

Ne comptez pas sur lui comme bon nombre d'élus locaux pour se défiler concernant son soutien à Emmanuel Macron. Droit dans ses bottes, Cyrille Melchior, qui salue l'arrivée des nouveaux députés réunionnais au sein de l'Assemblée nationale, reste loyal au président de la République, se rappelant avoir bénéficié du soutien de ce dernier quand le Département n'avait quasiment plus de marges de manœuvre au niveau de ses finances. Par SI - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 14:16

"J'ai été bien accompagné par Emmanuel Macron dans le cadre de la recentralisation du RSA ou du Plan Résidence Autonomie et ce n'est pas moi qui vais dire aujourd'hui que le boug' lé pu bon. Chacun porte ses responsabilités et j'assume les miennes", persiste le locataire du Palais de la Source.