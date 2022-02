A la Une . Vidéo - Cyprien Zeni en course pour représenter la France à l’Eurovision

Pour la deuxième année, les téléspectateurs pourront choisir qui représentera la France lors de l’Eurovision. Parmi les 12 candidats en lice, le Réunionnais va tenter de décrocher le précieux sésame pour partir à la conquête de l’Europe. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 11:01





Le 5 mars prochain, le Réunionnais devra convaincre le public lors de l’émission "Eurovision France, c’est vous qui décidez !" diffusée sur France 2. À cette occasion, le petit-fils de Maxime Laope retrouvera la chanteuse Jenifer qui présidera le jury. Contrairement à The Voice, l’artiste va proposer une chanson de son propre répertoire, appelée "Ma famille".



Néanmoins, un coup de pouce de La Réunion ne serait pas de trop. En effet, sur le site



Néanmoins, un coup de pouce de La Réunion ne serait pas de trop. En effet, sur le site eurovisionworld.com , Cyprien est actuellement à la dernière place. Mais au vu du nombre de votes actuellement comptabilisés, la tendance peut changer très rapidement.Pour vous faire une idée, l'organisation a publié la prestation des candidats. Retrouvez la performance de Cyprien Zeni.





