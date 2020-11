Vidéo - Cyclones: Risque accru, ne pas perdre les réflexes

Les services de Météo France prévoient une saison cyclonique avec une activité qui pourrait être supérieure à la normale. Plus inquiétant, les météores devraient être plus nombreux à se diriger vers nos côtes. La Réunion n'ayant heureusement pas connu d'épisodes violents lors des récentes années, le Préfet souhaite que la population se tienne prête.



L'appel à la prudence lancé par le Préfet



"A La Réunion la saison cyclonique s’étend de novembre à avril, avec un risque élevé sur les trois mois de l’été austral.

Les réunionnaises et les réunionnais savent vivre avec cette réalité et leur capacité de résilience n’est plus à démontrer.



La gestion du risque et la préparation à cette saisonnalité sont intégrées dans nos modes de vie depuis toujours. Les témoignages historiques nous rappellent que dès le XVIIIème siècle les cyclones causent d’immenses dégâts humains et matériels sur l’île. Plus récemment, les images laissées dans les mémoires par Gamède ou Fakir restent vives.



Le travail scientifique et technique effectué par les services de Météo France permet d’anticiper les évènements cycloniques et d’en atténuer l’impact en nous fournissant des informations d’une très grande précision. Pour la saison 2020-2021, les prévisions

anticipent une activité légèrement supérieure à la normale sur le bassin et le retour à des trajectoires plus classiques. Face aux risques naturels, chacun doit être mobilisé : les pouvoirs publics, bien sûr mais aussi chacun de nos concitoyens, en respectant les consignes de sécurité données lors des différentes phases d’alerte.



La faible occurrence de phénomènes d’ampleur ces dernières années fragilise la culture du risque. La transmission intergénérationnelle se perd. Cette ouverture de la saison cyclonique 2020-2021 doit permettre le rappel des consignes et la réalisation d’un travail de mémoire. Transmettre aux jeunes générations le récit des évènements passés nous permet de perpétuer la mémoire collective autour de ce risque naturel majeur qui marque profondément l’identité de notre territoire. C’est pourquoi j’ai souhaité lancer cette année avec Mme Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de la région académique et M. Cyrille Melchior, président

du conseil départemental et à ce titre gestionnaire des archives départementales un projet pédagogique autour du recueil de témoignages. Je sais que les jeunes réunionnais sauront s’approprier avec talent ce travail mémoriel essentiel pour notre île et interroger leurs ainés sur leur vécus et leurs souvenirs de ces épisodes majeurs."



Raviver la mémoire collective