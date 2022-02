Vidéo - Cyclone Batsirai : Les zones qui seront les plus impactées à La Réunion

Le cyclone tropical intense Batsirai continue de se rapprocher de La Réunion. Son impact devrait être de plus en plus important au fil des heures.L’île ressent déjà les prémices des effets de Batsirai avec des remontées nuageuses dès cette nuit, notamment dans le Sud sauvage et un renforcement du vent.L’alerte orange a été déclenchée à compter de ce mercredi 6h du matin.Les conditions météorologiques vont continuer à se dégrader jusqu’à jeudi, où Météo France prévoit “une journée très désagréable”. Le passage au plus près du phénomène est prévu en matinée ce jeudi, à environ 200 km de La Réunion selon le scénario actuel mais un passage plus rapproché des côtes n’est pas exclu.La Réunion s’attend donc jeudi à des vents tournés de Sud-Est à Est, laissant l’Ouest un peu plus à l'abri. Sur la façade Nord à Nord-Est et dans le Sud, les vents pourraient dépasser les 100 km/h sur le littoral. Dans les Hauts exposés, les vents pourraient approcher les 150 km/h. Les pluies seront également importantes, en particulier dans les Hauts de l’île.Du côté de la houle, Météo France prévoit des phénomènes qui prendront de l’ampleur progressivement dès ce mercredi, avec des vagues qui pourraient dépasser en moyenne les 5 mètres de hauteur, pouvant impacté le réseau routier, et en particulier les voies côté mer de la route du littoral.A noter que les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude.