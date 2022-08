A la Une . Vidéo - Cyclisme : Donovan Grondin sacré champion d'Europe de l'omnium

Déjà champion du monde du scratch l'an dernier, Donavan Grondin a été sacré ce lundi champion du monde de l'omnium, discipline qui combine quatre spécialités du cyclisme sur piste (élimination, points, scratch et tempo). Le cycliste réunionnais, âgé de 21 ans, a devancé l'Italien Simone Consonni et l'Espagnol Sebastian Mora Vedri. Par NP - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 07:53

Cinquième avant la dernière épreuve, Donavan Grondin a su faire la différence lors de la course aux points en décrochant 150 points contre 148 pour Simone Consonni et 146 pour Sebastian Mora. "Je croyais faire 2 ou 3, puis quand je vois le tableau, c'était le titre, pour quelques points devant Consonni... Je me suis surpris moi-même, je ne savais pas que j'avais gagné !", a expliqué le coureur de l'équipe Arkéa-Samsic auprès de Cyclismactu :