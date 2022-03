Vidéo - Critiques sur son poids, performances passées,... Dimitri Payet se livre comme jamais

Auteur d'une saison pleine avec son OM, Dimitri Payet a déjà inscrit 11 buts et délivré 11 passes décisives, de quoi faire taire quelques critiques. À commencer sur ses soi-disant kilos en trop. Pour le Saint-Philippois, ce prétexte est avant tout un "paratonnerre". "Je ne sais pas comment le prendre. Actuellement je fais 1,5 kilo de moins de l'époque dont on parlait", explique-t-il, assurant que le problème était plus "dans la tête". "Je pense que c'était plus ça qu'un réel problème de poids", poursuit le taulier olympien.



Ce dernier a également été relancé par Jérôme Rothen sur sa carrière, et notamment sur ses choix de clubs. Et là-dessus, Dimitri Payet dit ne rien regretter. "Je pense que si j’ai eu la carrière que j’ai eue, c’est que je la mérite. Il y a peut-être eu une opportunité ou deux d’aller jouer plus haut mais j’ai fait un choix qui a été plus familial et plus sage", argue le mari de Ludivine.



Dimitri Payet a également été souvent critiqué sur son manque d'actions décisives lors des grands matches. Et ne comptez pas sur lui pour se dérober, bien au contraire. Le joueur de 35 ans reconnaît même "que cela a été le cas longtemps". La raison ? Son "appréhension à aborder ces grands matches. Je n’ai pas mal pris les critiques car quand c’est la vérité en tant que joueur, on le sait quand on est bon ou pas".



Mais l'expérience acquise par ce dernier au fil des années, aussi bien en club qu'en équipe de France, permet aujourd'hui au n°10 marseillais de "voir les choses différemment".



