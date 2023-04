A la Une . Vidéo - Course-poursuite avec les gendarmes à Saint-Louis

Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Une course poursuite entre une Volkswagen Polo et deux véhicules de la gendarmerie. Par La rédaction - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 10:40



Les images ont été mises en ligne hier soir sur Tik Tok. La vidéo a déjà été vue plus de 30.000 fois. On y voit une Volkswagen Polo rouge foncer à vive allure dans les rues de Saint-Louis avec sa trousse deux véhicules de la gendarmerie.



Les gendarmes ont-ils pu interpeller le jeune au volant de la voiture folle ou ont-ils décidé de lever le pied pour éviter la mise en danger des riverains après avoir identifié le conducteur ? Le dénouement de cette course-poursuite n'est pour l'instant pas encore connu.