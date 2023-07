Vidéo - Coup de projecteur sur une réussite familiale saint-leusienne : la Bananeraie bio de Bourbon

Installé depuis 2010 sur les hauteurs de Saint-Leu, à Colimaçons, le couple d'agriculteurs Katiuscia et Olivier Payet a remporté plusieurs distinctions cette année. Leur confiture papaye-passion a décroché une médaille de bronze au concours national du salon de l'agriculture de Paris.



De plus, à Bras-Panon, les exploitants Saint-leusiens ont été récompensés avec deux premiers prix. Leur confiture banane-tangor a remporté la médaille d'or, tandis que leur farine de bananes a remporté le premier prix de la réalisation.



Cette réussite exemplaire a été saluée par le Maire Bruno Domen et Philippe Lucas, Adjoint au Maire, lors de leur visite sur le site de l'exploitation.