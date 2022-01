A la Une . Vidéo - Contrôles Covid : "Le temps est à la fermeté"

Les autorités publiques continuent leur inlassable campagne de prévention. Lorsqu'elles ne suffisent pas, elles sont parfois complétées de verbalisations quand se présentent à elles des personnes n’appliquant pas les mesures anti-covid. Par LG - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 22:49





Le bon respect des mesures de précaution pour éviter les contaminations est encore un peu plus d’actualité en ce mardi soir. Quelques heures après le point épidémiologique hebdomadaire qui recense pour la première fois en deux ans de crise plus de 30 décès de patients réunionnais en l'espace de 7 jours, les autorités réitèrent leur message vis-à-vis de la population et des professionnels en contact avec du public. 38 décès, 46.914 nouveaux cas

Le temps de la prévention est résolu. Et quel que soit l’endroit. L’aéroport Roland Garros n'y échappe pas. C'est là que s’est tenue le début de cette opération nocturne.



Autant sur le parking que dans l’aérogare, policiers et gendarmes ont effectué une piqure de rappel auprès des voyageurs et de leurs accompagnants. Ce mardi soir, 3 avions étaient programmés au départ de Gillot.



Dès lors que chacun arrive à réduire de 20% ses interactions sociales, il en résulte 10 fois moins d’hospitalisation dans les dix jours suivants selon une étude de l'Institut Pasteur, relaye à titre d’illustration Ottman Zaïr. Le directeur de cabinet du préfet de La Réunion est venu présenter les grands axes du plan départemental de contrôles des mesures sanitaires qui est ainsi constitué du respect du couvre-feu, du port du masque sur la voie publique, du contrôle sur les zones à forte concentration comme celles des événements organisés au sein des établissements recevant du public ou enfin du port obligatoire du masque dans les transports.



Deux motocyclistes de l’escadron départemental de la sécurité routière ciblaient quant à eux particulièrement les taxiteurs sur le respect du port du masque ainsi que pour leurs passagers.



"Globalement les mesures sont bien respectées"



En zone gendarmerie, entre 9000 à 1000 contrôles sont ainsi effectués chaque semaine aux quatre coins de l’île. Ils ont débouché sur 650 verbalisations pour non respect du couvre-feu et presque 500 pour non port du masque depuis le début de l’année. Mais si ces chiffres peuvent impressionner, ils ne représentent "qu’une infime minorité", retient le général Pierre Poty. "Globalement les mesures sont bien respectées par la population et les professionnels des ERP", avise-t-il.



Aux côtés du commandant de la gendarmerie, Laurent Fraysse, directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion, confirme la tendance appliquée dès le 1er janvier : "le temps est à la fermeté".



En seconde partie de soirée, le contrôle entamé à l’aéroport s’est prolongé naturellement sur l’échangeur tout proche de la quatre voies de Sainte-Marie. Le bilan des vérifications de présence des attestations dérogatoires du couvre-feu auprès des automobilistes sera connu mercredi matin.



