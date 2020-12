La grande Une Vidéo - Contrôle routier d'envergure dans l'ouest cette nuit

Le préfet Jacques Billant se rend ce vendredi soir sur le théâtre d'une opération de sécurité routière d'envergure. Il faut dire que les chiffres de la sécurité routière 2020 sont inquiétants malgré deux mois de confinement qui auraient pu faire croire à une baisse mécanique du nombre de morts sur les routes. Et ce n'est pas l'approche des fêtes qui pourra rassurer les autorités. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 23:49 | Lu 1283 fois





Jacques Billant, préfet de La Réunion, le Général Pierre Poty, Commandant de la gendarmerie de la Réunion, ainsi que le procureur Eric Tuffery, sont présents aux côtés des militaires menant cette opération de "contrôle systématique". Elle mobilise 50 gendarmes.



L'opération a débuté peu avant 23H et peu d'automobilistes devraient échapper au filtre mis en place puisque des travaux à quelques mètres de là ont permis de basculer le flux de circulation sur la RN7 axe mixte de Cambaie.



"L’alcool tue, le zamal tue, le téléphone tue"



Sur la RN1 au Port et à Saint-Paul, pour permettre des travaux nécessaires à la construction du nouvel ouvrage de la Rivière des Galets, la circulation est en effet interdite entre l’échangeur de Cambaie et celui du Sacré Coeur de 20H à 5h dans le sens Sud/Nord au cours de cette nuit du vendredi 18 au samedi 19 décembre. "Avec monsieur le procureur, nous avons souhaité mettre en place cette opération importante de contrôle pour rappeler à l’ensemble des usagers de la route que l’alcool tue, le zamal tue, le téléphone tue. Ce sont des messages clairs et importants qu’il convient de rappeler au moment où nous abordons les fêtes de fin d’année et où nous abordons les vacances d’été austral", évoque le préfet.



"Depuis la fin du confinement, le phénomène (de relâchement dans la conduite routière, ndlr) est reparti à la hausse avec des comportements routiers qui sont très inquiétants. J’ai en tête une terrible affaire qui s’est déroulée il y a quelques semaines, un vendredi soir. Un chef d’entreprise qui avait fêté avec des collègues, il prend la voiture après plusieurs verres et il a tué un jeune homme qui était sur le point de se marier. Ce conducteur est actuellement en détention", illustre le procureur de la République. Eric Tuffery rappelle que la justice passe, face aux auteurs d'infractions routières. Le rythme soutenu des comparutions immédiates est là pour le rappeler, même s'il ne s'agit pas toujours d'accidents avec des dégâts "corporels".



Il y a une semaine, le même type de contrôles coordonnés police/gendarmerie dans l'Est ciblaient l'usage des stupéfiants, l'alcool, la vitesse et les distracteurs (téléphone au volant) sur la RN2 entre Sainte-Marie et Saint-André.

