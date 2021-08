Vidéo - Contractuels dans les lycées: "Trente personnes ont été volées"

La Fédération syndicale unitaire (FSU) Territoriale monte crescendo. Après avoir été reçue hier par des collaborateurs de la présidente de Région, le syndicat a posé ses pancartes devant l'hôtel de Région ce mercredi, soit une semaine avant un préavis de grève.



En 24 heures, le syndicat estime ne pas pas avoir obtenu des réponses satisfaisantes.



Christian Picard, secrétaire départemental de la FSU Territoriale, assure que plusieurs des personnes qui n’ont pas été retenues faisaient partie des premiers choix des chefs d’établissements et déplore une “discrimination à l’embauche” et une “chasse aux sorcières”. Il explique que “les précaires sont utilisés comme soupape à variable d’ajustement aux promesses politiques.”



La FSU s’interroge aussi sur la diffusion de nouvelles offres d’emploi et pointe du doigt les recommandations de la Chambre régionale des comptes qui évoquait notamment la nécessité de limiter les dépenses. La Région explique “avoir lancé une procédure de recrutement afin de pourvoir aux besoins exprimés dans les établissements, liés notamment à des absences temporaires.”



"Sur le site de la Région, on a vu que les trente postes étaient remis en jeu donc en clair trente personnes ont été spoliées. On a volé trente personnes qui avaient déjà postulé et qui avaient donc réussi l’entretien d’embauche. On ne leur a pas donné le bénéfice du classement", maintient Christian Picard.



Pour le syndicaliste, l’explication que la Région a donnée hier ne colle vraiment pas.



"Ils jouent sur le fait que ce sont des CDD qui se terminaient le 5 juillet plutôt que le 6 août. Sauf que là aussi c’est faux, il y a trois personnes qui finissaient le 6 août et qui étaient sur la liste et qu’ils n’ont pas prises donc c’est la preuve d’une chasse aux sorcières", selon lui.



"Le politique se sert de la précarité"



"Ensuite, ils disent que la CRC mentionne qu’il y a trop d’emplois. Si on supprime, d’accord, mais c’est pas pour remettre trente personnes à la place, il faut être logique ! La Région va faire quoi ? Des appels à candidature jusqu’à ce que les personnes qu’ils souhaitent mettre dessus réussissent ? Donc voilà, tout leur communiqué est un tissu de mensonges. Après il y a le côté social ou à un moment donné, il faut être crédible. Tous les élus disent à la population qu’il y a 160.000 chômeurs, 110.000 illettrés et 400.000 personnes en-dessous du seuil de pauvreté. La réalité elle est là, ici (il montre du doigt les manifestants devant la pyramide inversée, ndlr) ce sont des femmes, des précaires, des gens qui ont réussi l’entretien. Donc voilà on se sert de la précarité. Le politique se sert de la précarité. Avant c’était comme soupape sociale, aujourd’hui c’est comme soupape par rapport aux promesses électorales, aux promesses d’embauches", selon sa lecture des mouvements de contractuels.



Le préavis de grève court toujours pour le mercredi 1er septembre. Ce qui n'a pas empêché les candidats recalés de planter un piquet sous les fenêtres de la pyramide inversée dès ce mercredi. La rue du Béarn devant la Région a été bloquée une partie de la journée, sous le contrôle des policiers.