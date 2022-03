A la Une . Vidéo - Continuité territoriale, NRL : Huguette Bello donne le ton, saluée par l'opposition

Loin des prises de bec habituelles, l'assemblée plénière qui s'est tenue ce vendredi à la Région à l'occasion du vote du budget a été plutôt consensuelle, du moins dans l'hémicycle. En effet, ce budget, d'un montant de plus de 862 millions d'euros, a été voté aussi bien par les membres de la majorité que par certains membres de l'opposition. Preuve pour la présidente de Région, Huguette Bello, qu'elle et ses équipes sont "sur la bonne voie" concernant le redressement financier de la collectivité. Par SI - Publié le Vendredi 18 Mars 2022 à 20:52





Après un concert de klaxons, ces derniers ont décidé de suspendre leur action L'ouverture de cette séance plénière a été marquée par la mobilisation à l'extérieur de l'hôtel de Région d'une partie des transporteurs issus de l'intersyndicale FNTR-OTI ( à ne pas confondre avec celle menée par l'Interprofessionnelle des routiers réunionnais - IPRR ), toujours opposés à l'option viaduc voulue par la majorité régionale pour terminer la NRL.Après un concert de klaxons, ces derniers ont décidé de suspendre leur action mais promettent de durcir leur mouvement dans les prochains jours . Pas de quoi ébranler Huguette Bello qui compte ne rien céder sur les exigences de ces derniers, qui l'accusent d'avoir fait le choix des multinationales. "Quand on a gagné 100 millions sur ces travaux, on ne parle pas comme ça", s'emporte la présidente de Région qui ajoute : "c'est seulement maintenant qu'ils découvrent le problème et qu'ils veulent me faire porter un chapeau qui est trop grand pour moi ?"





La majorité régionale veut amorcer le redressement financier de la collectivité

"Nous sommes sur la bonne voie mais nous aurions tort de crier victoire trop tôt", a lancé Wilfrid Bertile, élu de la majorité, qui appelle tout de même ses collègues à rester vigilants sur l'état des comptes de la collectivité. Il explique cela par "une conjoncture favorable" mise en place par l'Etat ou l'Union européenne pour atténuer les effets de la crise sanitaire. "Nous avons une embellie mais pas sûr que cela durera. Des dossiers lourds demeurent comme la NRL et ses contentieux pour lesquels nous devons trouver 420 millions pour la finir ou encore la situation d'Air Austral". On devrait en savoir un peu plus sur les repreneurs potentiels de la compagnie régionale dans les prochains jours.



Le point sur ce budget avec la présidente de la collectivité régionale, Huguette Bello : Cela n'a pas empêché Huguette Bello et les élus régionaux de se pencher sur ce budget 2022, marqué par une augmentation de l'épargne brute (plus de 140 millions d'euros) et par la réduction de l'encours de la dette de la Pyramide inversée, qui passe de 11,6 années à 9,3 années."Nous sommes sur la bonne voie mais nous aurions tort de crier victoire trop tôt", a lancé Wilfrid Bertile, élu de la majorité, qui appelle tout de même ses collègues à rester vigilants sur l'état des comptes de la collectivité. Il explique cela par "une conjoncture favorable" mise en place par l'Etat ou l'Union européenne pour atténuer les effets de la crise sanitaire. "Nous avons une embellie mais pas sûr que cela durera. Des dossiers lourds demeurent comme la NRL et ses contentieux pour lesquels nous devons trouver 420 millions pour la finir ou encore la situation d'Air Austral". On devrait en savoir un peu plus sur les repreneurs potentiels de la compagnie régionale dans les prochains jours.Le point sur ce budget avec la présidente de la collectivité régionale, Huguette Bello :







Même s'il s'est abstenu lors de ce vote, Michel Vergoz a constaté "un climat plus serein par rapport aux trois dernières assemblées plénières". "Cela veut dire que quelque part que les étoiles ont été dissipées, je m'en félicite. C'est dans la sérénité que l'on retrouvera le chemin", lance le maire de Sainte-Rose qui a, dans la foulée, fait quelques remarques sur la "catastrophe financière qui nous avait été martelée ces derniers mois".



"J'ai entendu quoi sur les finances ce vendredi ? On parle "d'embellie financière ! En 7 mois ! On ne peut que s'en féliciter", ironise-t-il. Sur la situation d'Air Austral, il tient à rappeler que l'État a été présent aux côtés de la compagnie locale "via le PGE de 120 millions d'euros plus la rallonge de 20 millions d'euros de subventions". Le chef de file de l'opposition régionale a malgré tout tenu à saluer "le coup" réalisé par la présidente de Région avec



Un avis partagé par son collègue de l'opposition Richard Nirlo. "À travers la présentation de ce budget, j'aurais voulu saluer et me réjouir de cet accord trouvé avec l'Etat pour terminer ce projet de la NRL qui était devenu l'arlésienne. Avec ces polémiques inutiles nous étions devenus la risée du monde (...) Je peux vous assurer que le maire de Sainte-Marie est prêt à apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons le foncier à mettre à disposition. Les Réunionnais ont besoin avant tout d'emploi. J'en ai marre et ça me crève le coeur de voir ces chômeurs qui sont perdus et tous ces gens qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté. On doit assumer nos responsabilités et arrêtons toutes ces polémiques", martèle l'édile sainte-marien.



Un discours de vérité salué par la présidente de Région elle-même. "Vous avez parlé avec le coeur et la raison. Vous avez souligné vous-même les difficultés de chacun. Votre intervention ne peut que nous toucher, je vous remercie" lui a répondu Huguette Bello. Du côté de l'opposition, quatre élus ont voté le budget présenté par la majorité : Richard Nirlo, Denise Hoareau, Johnny Payet et Sandrine Aho-Nienne.Même s'il s'est abstenu lors de ce vote, Michel Vergoz a constaté "un climat plus serein par rapport aux trois dernières assemblées plénières". "Cela veut dire que quelque part que les étoiles ont été dissipées, je m'en félicite. C'est dans la sérénité que l'on retrouvera le chemin", lance le maire de Sainte-Rose qui a, dans la foulée, fait quelques remarques sur la "catastrophe financière qui nous avait été martelée ces derniers mois"."J'ai entendu quoi sur les finances ce vendredi ? On parle "d'embellie financière ! En 7 mois ! On ne peut que s'en féliciter", ironise-t-il. Sur la situation d'Air Austral, il tient à rappeler que l'État a été présent aux côtés de la compagnie locale "via le PGE de 120 millions d'euros plus la rallonge de 20 millions d'euros de subventions". Le chef de file de l'opposition régionale a malgré tout tenu à saluer "le coup" réalisé par la présidente de Région avec la signature des Accords de Matignon III . "420 millions d'euros pour la NRL, l'aide de l'État apportée auprès d'Air Austral ou encore la recentralisation du RSA... Si vous concluez que je suis en campagne vous pouvez le penser. Cette objectivité que l'on constate, cela honore", termine Michel Vergoz.Un avis partagé par son collègue de l'opposition Richard Nirlo. "À travers la présentation de ce budget, j'aurais voulu saluer et me réjouir de cet accord trouvé avec l'Etat pour terminer ce projet de la NRL qui était devenu l'arlésienne. Avec ces polémiques inutiles nous étions devenus la risée du monde (...) Je peux vous assurer que le maire de Sainte-Marie est prêt à apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons le foncier à mettre à disposition. Les Réunionnais ont besoin avant tout d'emploi. J'en ai marre et ça me crève le coeur de voir ces chômeurs qui sont perdus et tous ces gens qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté. On doit assumer nos responsabilités et arrêtons toutes ces polémiques", martèle l'édile sainte-marien.Un discours de vérité salué par la présidente de Région elle-même. "Vous avez parlé avec le coeur et la raison. Vous avez souligné vous-même les difficultés de chacun. Votre intervention ne peut que nous toucher, je vous remercie" lui a répondu Huguette Bello.