Vidéo - Contesté à Marseille, Payet répond avec un superbe but

L’Olympique de Marseille repart de Loire-Atlantique avec le point du match nul grâce à un but du Réunionnais Dimitri Payet. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 21 Février 2021 à 10:17 | Lu 1470 fois

Très contesté ces dernières semaines par une frange des supporters marseillais, Dimitri Payet a répondu sur le terrain.



Bien placé, plein axe de la cage du gardien nantais, Dimitri Payet a repris de volée un centre de son coéquipier Nagatomo lancé sur l’aile gauche.



Ce superbe but égalisateur face à Nantes (1-1) conclut une belle semaine pour l’OM sur le plan comptable. Le club avait gagné mercredi face à Nice (3-2).



Cette égalisation survenue à la 69ème minute a partiellement rattrapé la boulette du défenseur Alvaro Gonzalez, auteur d’une passe dangereuse en retrait vers son gardien à la 50ème minute. Steve Mandanda avait manqué le ballon sur sa tentative de dégagement, ce qui avait permis au joueur nantais Ludovic Blas de marquer dans le but vide.



"C'est une équipe qui n'est pas non plus guérie. On a su gagner en milieu de semaine mais on a besoin de confiance, on a besoin de jouer ensemble, de retrouver du plaisir", a affirmé Dimitri Payet à la fin du match à l’antenne du diffuseur du match Canal+. "Ce sont des points qui sont fédérateurs. On écoute forcément (ce qu'il se passe), avec les réseaux c'est difficile de ne pas entendre. Le plus important c'est que, depuis l'arrivée de Nasser, on a retrouvé une unité. On voit que le groupe a pas mal changé, les efforts sont faits et au final, bizarrement, on est récompensés."

LE BUT DE PAYET LORS #Nantesom #ligue1 #Ligue1UberEats pic.twitter.com/FzSIFcc5vK — RÉSUMER LIGUE1 (@Ligue1resumer) February 20, 2021