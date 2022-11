A la Une . Vidéo - Constitutionnalisation de l'IVG : Huguette Bello pas tendre avec les votes de Viviane Malet et de Nassimah Dindar

"Nous sommes devant des personnes qui sont en admiration devant Simone Veil, panthéonisée". C'est non sans ironie que la présidente de l'Union des femmes réunionnaises, Huguette Bello, a qualifié les votes des deux sénatrices réunionnaises, Nassimah Dindar et Viviane Malet, sur la constitutionnalisation de l'IVG. Par SI - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 08:00



Huguette Bello s'est dite "révoltée" par les choix faits par les deux parlementaires. Viviane Malet avait voté contre tandis que Nassimah Dindar s'était abstenue. Huguette Bello n'a pas caché son incompréhension alors même que La Réunion est dans le top 3 des départements de France les plus touchés par le phénomène des grossesses précoces, derrière la Guyane et Mayotte. Pour rappel, le 19 octobre dernier, le Sénat avait rejeté en première lecture la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’IVG et à la contraception. Sur 311 suffrages exprimés, 172 ont voté contre et 139 pour.Huguette Bello s'est dite "révoltée" par les choix faits par les deux parlementaires. Viviane Malet avait voté contre tandis que Nassimah Dindar s'était abstenue. Huguette Bello n'a pas caché son incompréhension alors même que La Réunion est dans le top 3 des départements de France les plus touchés par le phénomène des grossesses précoces, derrière la Guyane et Mayotte.