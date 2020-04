A la Une ...

[Vidéo] Confinement : St-Pierre au ralenti

Serge Marizy et Lionel Ghighi ont immortalisé les rues et sites emblématiques de la capitale du Sud si animés d’ordinaire. Avec le confinement, St-Pierre vit aussi au ralenti. Cette vidéo permet de (re)découvrir les atouts de la ville et de prendre de la hauteur.

Zinfos974