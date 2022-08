La grande Une Vidéo - Concert de Ninho : Malaises dans le public et en coulisse

Le phénomène "El Niño" a soufflé dans le micro samedi soir à Saint-Paul mais aujourd'hui il récolte la tempête sur les réseaux sociaux. Par LG - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 17:51

Difficile réveil ce dimanche pour les personnes qui ont assisté au concert de Ninho, le phénomène musical du moment.



Beaucoup de spectateurs ont le désagréable sentiment de s'être fait avoir. Annoncé pour 19 heures, le concert du rappeur à l'immense succès commercial n'a commencé que quatre heures plus tard.



Les milliers de fans ont fini par montrer leur impatience en voyant défiler les artistes locaux venus précéder l'artiste principal. Certaines prestations ont même dû être interrompues pour signaler les personnes qui venaient de tomber dans les pommes dans la foule, à force d'attendre.



Grand moment de solitude sur le podium, l'animation ne sait plus quoi faire en attendant l'artiste :



Un spectateur explique cette dizaine d'évanouissements par un ensemble de facteurs : "déjà, beaucoup de personnes ont fait la queue durant des heures et ne s'attendaient pas du tout à ce que le concert pour lequel ils étaient venus commence si tard. Certaines n'avaient pas mangé... En plus, des personnes sont venues accompagnées d'enfants, pensant que le concert serait terminé vers 21h ou 21h30 grand maximum".



Les spectateurs saluent néanmoins le chanteur local T-Matt qui a tenté de "rebooster" un public qui commençait à s'éteindre dans le froid de ce samedi soir au Parc Expobat.



Le chanteur fait durer le plaisir avant de monter sur le podium



Malgré cette très longue levée de rideau, le show aurait pu contenter le public si la vedette aux nombreux singles d'or avait donné satisfaction, tant dans la durée que dans l'attitude. Malheureusement, c'était loin d'être le cas.



Le moment tant attendu est finalement arrivé. L'entrée sur le podium de Ninho devenait imminente mais là aussi, l'artiste s'est fait désirer. Programmé pour entrer sur scène à 22h30, il a fallu beaucoup d'imagination et d'improvisation à l'animateur "Nicky Larson" pour chauffer le public trois fois de suite, le chanteur ne sortant toujours pas de sa loge.



La suite sera tout aussi décevante. L'artiste est entré sur la scène à 22h50 et a fait le strict minimum pour son public. Le rappeur n'a pas chanté certains de ses plus grands titres et est reparti à son hôtel au bout de 45 minutes. Bon vent.

