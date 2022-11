La grande Une Vidéo - Comment faire entendre son rôle de père lors d'une séparation ? Un père témoigne

​Son combat est celui que mènent des milliers de pères dans toute la France. Bertrand (prénom d’emprunt) est éloigné de son enfant après une séparation. Confronté au mur de l’administration judiciaire et surtout au très long délai de la procédure, il se sent démuni, pas estimé dans son rôle. Nous lui donnons la parole. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 06:13

"Mon combat ce n’est pas de dénigrer ma compagne mais d’être avec ma fille et ma présence ne doit pas se résumer à lui donner de l’argent". Bertrand accuse le coup. Voilà deux mois qu’il n’a plus vu sa fille et deux ans qu’il désespère de pouvoir retrouver un semblant de normalité dans les tours de garde entre son ancienne compagne et lui. Leur enfant a trois ans.



Leur séparation a, comme très souvent dans ces histoires de couple, rejailli sur les droits de partage de leur enfant.



Parfois la rupture se passe bien. Les parents arrivent à se mettre d’accord pour le bien de tous. Lorsque l’entente n’est plus possible, le conflit bascule dans la judiciarisation.



C’est dans ce créneau que se trouvent actuellement les deux parents avec des plaintes de part et d’autre. Nous n’en parlerons pas car ce n’est pas l'objectif de ce témoignage qui tente de sensibiliser l’autorité judiciaire sur la présence du père, à qui le mauvais rôle est parfois rapidement attribué.



"La mère est considérée d’emblée comme celle qui a raison", retient Bertrand de toutes ses péripéties administratives.



A ce jour, il estime que son autorité parentale, qu’il détient tout autant que son ex-compagne, est bafouée. "Je suis dans un combat depuis deux ans pour pouvoir faire respecter l'autorité parentale que j'ai actuellement mais qui n'est à aucun moment respectée", explique ce père âgé de 36 ans. "Je ne demande pas à récupérer ma fille que pour moi, je demande uniquement un partage équitable", imagine-t-il le scénario rêvé.



Comment les couples déchirés peuvent-ils s’entendre sur un programme de garde alternée lorsqu’aucune décision de justice n’est rendue et que des plaintes sont justement venues alourdir le processus de jugement ?



Bertrand a souhaité parler de cette pénible et longue expérience qu'il est en train de vivre dans l'espoir qu’une décision soit prise, rapidement. Le temps passe et les moments perdus le seront pour toujours. Un facteur d'autant plus déterminant à ses yeux qu'il a grandi sans la présence d'un papa.



Sur des images d'Alexandre Robert