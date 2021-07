Vidéo - Comment SCF a sorti sa voiture de la ravine

Stéphane Sam-Caw-Frève a fait le bilan de son 52e Tour Auto. L’ancien triple vainqueur de l’épreuve reine du rallye à La Réunion avait bien démarré la course. Il se positionnait à la troisième place du classement général, en embuscade derrière les leaders, au bout de deux spéciales.



Mais le pilote bénédictin a souffert d’un grave problème technique sur la spéciale de Notre Dame de La Paix. À l’approche de l’arrivée, les freins ont surchauffé et lâché. Des images montrent une sortie de route très violente. Le bolide percute un muret et passe à quelques mètres de spectateurs dangereusement placés. L’équipage composé de Stéphane Sam-Caw-Frève et d’Hamza Mogalia s’en sort indemne. Une très bonne nouvelle pour le sport automobile réunionnais et un miracle lorsque l'on voit les images de l'accident et du dépannage :