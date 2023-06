A la Une . Vidéo - Coma circulatoire dans le Nord et l'Est : La Cinor et la Cirest mutualisent leurs moyens

C'est une grande première entre deux intercommunalités dans l'île. Afin de fluidifier le trafic et de rendre moins chronophages les trajets effectués par les usagers entre Saint-Benoit et Saint-Denis, la Cinor et la Cirest ont décidé de mutualiser leurs moyens pour la mise en place d'une ligne unique entre les deux territoires d'ici fin 2026 selon leur calendrier prévisionnel. L'annonce a été faite ce lundi par les présidents des deux EPCI, Maurice Gironcel et Patrice Selly, en présence de la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. Par SI - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 17:47



Actuellement, les trajets en bus entre Saint-André et le Mail du Chaudron et de Saint-Benoit vers ce même Mail sont respectivement de 1h20 et de 2h20. Des itinéraires qui ne disposent pas de voies réservées, avec des lignes exposées à la congestion du trafic automobile et soumises aux aléas de la circulation. Avec cette connexion des deux projets Baobab et Esti Plus, les mêmes trajets pourraient se faire en une demi-heure, assurent la Cinor et la Cirest.



Les enjeux de cette connexion Est-Nord sont multiples pour les deux entités. Outre le renfort du maillage entre les bassins de vie de la Cirest et de la Cinor, l'enjeu de cette connexion est aussi environnemental et social comme l'a rappelé la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, qui a fait de la lutte contre les embouteillages un de ses chevaux de bataille. "Vous avez plus de 100.000 voitures qui rentrent sur Saint-Denis depuis l'Est quotidiennement (...) Ils ont des bus, nous avons des bus (NDLR : la Cirest et la Cinor), on a un TCSP et une expérience à Saint-Denis, faisons les choses immédiatement", insiste l'édile dionysienne.

La mise en place de cette ligne est censée créer du lien entre les deux territoires et permettre aux populations du Nord et de l'Est de se déplacer plus facilement à travers la mise en œuvre de voies réservées entre le chef-lieu et Saint-Benoit. Cela passera par une nécessaire mutualisation des réseaux Citalis et Estival via la création dans le secteur de Quartier-Français d'un pôle d'échange multimodal (PEM) que desserviront les lignes 31 du réseau Citalis et la ligne 1 du réseau Estival. Depuis ce futur PEM de Quartier-Français, ce sera un bus à haut niveau de service Baobab ( Citalis : La ligne Baobab veut relier toute la zone Nord de l'île ) qui se chargera ensuite d'acheminer les passagers vers le futur PEM à l'entrée Ouest de Saint-Denis, via le PEM de Duparc.



Une urgence partagée par son homologue bénédictin, Patrice Selly. "Les routes sont saturées aujourd'hui, les gens font face à un coma circulatoire et n'en peuvent plus. Il y a véritablement une urgence à travailler sur ces problématiques. Grâce à la mutualisation de nos moyens nous pourrons aller plus vite et proposer avant la fin du mandat, je l'espère, des solutions aux automobilistes pour que les déplacements ne soient plus un fléau", clame le président de la Cirest.



Le lancement de cette ligne permettra par ailleurs à la Cinor et à la Cirest d'expérimenter un titre opérable de type pass entre leurs deux réseaux, valable 24h et au coût de 5 euros. Un pass qui permettra à son porteur d'effectuer sur une journée tous ses déplacements sur les deux réseaux et notamment de réaliser son aller-retour avec un seul titre.



La mise en place de cette ligne Baobab + Esti Plus ne viendra pas concurrencer le réseau interurbain Car Jaune mais sera "complémentaire" avec celui-ci, assurent Maurice Gironcel et Patrice Selly.