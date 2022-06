A la Une . Vidéo - Cocaïne à La Réunion: Alliance Police exhorte les décideurs et les futurs députés à agir

La consommation de cocaïne s'amplifie dans notre département et la multiplication des arrestations de mules à l'aéroport Roland Garros n'en est que la partie visible. Le syndicat Alliance Police Nationale exhorte les décideurs, à commencer par ceux qui briguent un siège de député, à peser de tout leur poids pour donner plus de moyens à l'ensemble de la chaîne police - justice. Cela commence par l'amplification des points de contrôle aux deux entrées de notre île : à savoir le port et l'aéroport de Gillot. Par RL - LG - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 12:16