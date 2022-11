A la Une . Vidéo - Cleeveland et son alter-ego "Tania" se donneront en spectacle les 4 et 5 novembre à la Cité des Arts

Tania, ce nom vous dit quelque chose ? Vous avez peut-être suivi ses aventures sur les réseaux sociaux... Eh bien, c’est l’occasion de rencontrer celui qui se cache derrière cet incontournable personnage les 4 et 5 novembre prochain à Cité des Arts à Saint-Denis pour deux shows uniques. Par Karoline Chérie - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 15:31

A cette occasion, Zinfos974 vous fait gagner des places pour assister à son spectacle "La seule et l’unique" : 10 places pour vendredi et 10 autres places samedi. Envoyez votre nom et prénom à l'adresse jeux@zinfos974.com . Bonne chance !