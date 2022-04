A la Une . Vidéo - Cirest : "On entre dans la phase de réalisation des projets"

Pas de surprise ce jeudi à la Cirest, où le budget de l'intercommunalité a été validé à la majorité par les élus. D'un montant consolidé de 132,6 millions, ce budget comprend notamment plus de 48 millions d'euros alloués aux investissements, une section en hausse par rapport à l'an dernier. Des investissements qui permettront à la collectivité d'entrer dans la phase opérationnelle de plusieurs projets, à commencer par la réalisation du premier tronçon du TCSP de Saint-Benoit (d'un coût de 7 millions d'euros) ou encore des PIVE (Plans d'interprétation et de valorisation écotouristique) de la Plaine des Palmistes ou de Salazie. Par SI - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 17:53





Pas de grosse prise de bec lors de conseil hormis quelques critiques émanant des élus de la majorité de Saint-André suite à la présentation du rapport de la désormais SPL Estival ( Mise à pied du PDG de la SEM Estival : Joé Bédier et ses élus vont demander des comptes à la Cirest ). Le 1er adjoint de Joé Bédier à Saint-André, Jean-Marc Péquin, a fait part de son étonnement de voir que le président de la SPL soit également le directeur général de la structure. "La ville de Saint-André a déjà fait la remarque que le président et le directeur général de la SPL soient deux personnes différentes : un président élu chargé de la stratégie et directeur général, un exécutif, chargé de faire fonctionner la SPL. On n'est pas élu pour être employé", a-t-il insisté."Sur la remarque de dissocier la fonction de président de celle de directeur général, tout cela est tout à fait légal et prévu par la loi. La remarque est purement idéologique. Je précise également il y a d'autres SEM ou SPL qui en font de même", lui a répondu Patrice Selly, qui a rappelé que ce passage de SEM en SPL a été voulu afin d'avoir un contrôle "plus accru" sur le fonctionnement et la gestion de cette société. "Dans le cadre de la transformation en SPL, nous avons également lancé un audit organisationnel et fonctionnel, dont les restitutions faites cette semaine nous ont permis d'identifier un certain nombre de préconisations, dont celle de l'élaboration d'une vraie stratégie de transport sur le territoire. Les choses avancent dans le bon sens", a-t-il ajouté.