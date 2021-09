A la Une . Vidéo - Cinor : La dotation de 5,4 millions d'euros aux communes membres maintenue

"Nos investissements représentent une somme de plus de 122 millions d’euros et nous placent dans les collectivités qui investissent le plus à La Réunion". Le président de la Cinor, Maurice Gironcel, ne cache pas sa satisfaction ce jeudi après le vote du budget supplémentaire de la collectivité. Un budget consolidé qui s'élève au total à plus de 289 millions d'euros, permettant à l'intercommunalité du Beau Pays d'être "engagée dans une dynamique nouvelle et innovante". Par SI - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 12:21

Les élus communautaires étaient mobilisés avec une première partie consacrée aux dossiers financiers qui traitaient de l’affectation des résultats pour l’exercice 2020 ainsi que des budgets supplémentaires pour l’exercice 2021.



Avec le vote de ce budget supplémentaire "responsable et maîtrisé" avec une épargne nette de plus de 5 millions d'euros, la Cinor compte poursuivre d'ici la fin de l'année la limitation de son recours à l'emprunt en section d'investissement en dégageant de l'autofinancement. "Le second objectif est de dégager des marges de manœuvre sur la section de fonctionnement en 2021 et de façon pérenne sur la durée du mandat afin de permettre à notre collectivité de conserver son niveau d’épargne, et de dégager l’autofinancement nécessaire pour mener à bien notre projet politique", explique la présidence.



De nombreuses affaires étaient consacrées à la Transition écologique (Qualité de l’eau, assainissement, déchets, partenariat avec Fourmiz, convention cadre avec le SIDELEC ou encore l’AVERE) mais aussi à l'attractivité du territoire avec le renouvellement de la convention SBA (stratégie du bon achat). L'occasion pour Maurice Gironcel de rappeler que près de 70% de la commande publique de la Cinor a été attribuée aux TPE/PME. "Nous sommes déjà à 20% des marchés qui intègrent une clause d'insertion sociale", poursuit le président de la Cinor.



Par ailleurs, la dotation financière aux communes membres de 5,4 millions d'euros est maintenue malgré un contexte "difficile". La collectivité est toujours à la recherche de financements notamment pour ses projets environnementaux et a remis en place un conseil de développement "qui permettra une meilleure proximité avec les administrés".



Ce conseil communautaire a été l'occasion d'officialiser la création d'un nouveau groupe politique à Sainte-Marie, celui de Rémy Lagourgue en l'occurrence, qui aura à ses côtés Éloïse Nauche et Stéphane Péroumal.



Ça bouge également du côté du SYDNE puisque Maurice Gironcel a démissionné de son poste d'élu titulaire au profit de Daniel Alamélou, ce dernier ayant fait son retour au sein du groupe majoritaire à Sainte-Suzanne. Une confirmation du rapprochement opéré entre les deux anciens rivaux au lendemain des dernières municipales.









