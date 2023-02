La grande Une Vidéo - Chasseur de pédophiles : Le fondateur de la Team Moore née à La Réunion se confie sans langue de bois

Lanceur d'alerte, Steven Moore se confie sans concession sur le mouvement citoyen qu'il a initié il y a quatre ans et qui revendique l'arrestation de 200 pédophiles à travers le monde. Le collectif né à La Réunion et qualifié de hors-la-loi à l'époque a désormais largement fait ses preuves. Par La Rédaction - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 06:30

La Team Moore est née à La Réunion où se sont déroulés les premiers procès condamnant des pédocriminels tombés dans les mailles de ses filets. En quatre ans, le collectif qui s'emploie à chasser des pédophiles et à démanteler des réseaux de pédocriminalité affiche "200 arrestations" à travers le monde.



Tout a commencé avec la création du faux profil virtuel d'Alicia, 12 ans, contactée par des dizaines de prédateurs au moment de sa mise en ligne. Derrière l'écran, Steven Moore, fondateur du mouvement citoyen, rejoint très vite par sa compagne Neila.



"Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants" est l'ouvrage qui retrace l'histoire de la Team Moore, qualifiée de hors-la-loi au démarrage, et dont la méthodologie d'action respectant désormais strictement la procédure légale essaime à travers le monde. Celle-ci a permis de monter plus d'une centaine de dossiers transmis aux forces de l'ordre et à la justice.