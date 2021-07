Vidéo - Chambre de métiers : Jean-Charles Nagou candidat à la présidence

Jean-Charles Nagou n’est pas un inconnu. En effet, le gérant des Saveurs de la Fournaise, entreprise spécialisée dans la vente de confitures, miel, sucres et sirops de La Réunion, a été médaillé d’or en 2019 lors du Salon de l’Agriculture pour sa confiture Goyavier Passion.



Le nom de sa liste, "La Réunion des artisans", n’a pas été choisie au hasard. "L’idée était de de rassembler un maximum de monde autour de notre projet et marquer également notre ancrage économique local. Nous devons être fiers de notre artisanat et le promouvoir", explique l’artisan confiturier-confiseur, qui affirme que sa candidature "n’a rien de politique". Pour lui, il est important que chaque organisation professionnelle reste neutre afin de garder une certaine équité entre les candidats. "Nous ne ferons pas d’alliance ni de travail en sous-marin avec les organisations professionnelles", prévient-il.



Se donnant encore quelques semaines pour détailler l’ensemble de son programme, Jean-Charles Nagou plaide en revanche pour un meilleur accompagnement des artisans. "Ce n’est pas à moi de faire le bilan du président sortant. Mais lors de la dernière élection, seuls 7000 des quelque 20 000 artisans ont voté. Ces derniers m’ont fait part de leur volonté de voir la Chambre de métiers être plus présente dans leur quotidien. Par exemple, alors que de nouveaux métiers se créent dans l’île dans le bâtiment ou le numérique, les formations actuellement proposées ne sont pas adaptées. De plus, si le secteur de l’apprentissage ne connaît pas la crise pour sa partie formation du moins, le taux d’emploi en sortie de formation, lui diminue."



Il conclut : "Durant notre campagne, nous allons également mettre l’accent sur les fraudes massives relevées à chaque scrutin, d’où l’importance de garder un œil sur les votes par correspondance".