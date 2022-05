A la Une . Vidéo - Ces spectateurs ont-ils assisté au plus beau but de la saison ?

​Le coup de pied est franc et puissant. A la manière d’un drop au rugby, un footballeur sud-américain a marqué un but à plus de 70 mètres de la cage adverse. Par LG - Publié le Dimanche 22 Mai 2022 à 14:40

Son geste a été repris sur les réseaux sociaux de la puissante Fédération internationale de football. Felipe Gutierrez va sans doute concourir au prix Puskas de la FIFA récompensant chaque année le plus beau but de la planète football.



Si la remise du trophée est encore lointaine puisqu'elle aura lieu lors de la cérémonie du Ballon d'or, son but devrait faire partie de la discussion. Le milieu de terrain du club de l’Universidad Catolica dans le championnat du Chili a décoché une frappe à 73 mètres du but adverse. Encore plus rare, le ballon n’a pas rebondi avant de franchir la ligne alors que le gardien du club de l’Audax Italiano s’était aventuré au-delà de sa surface de réparation.



Malheureusement pour Felipe Gutierrez, la beauté de son but n’a pas compté double, son équipe s’étant inclinée 3 à 2.



L’international aux 35 sélections et aux 4 buts avec le Chili n’est pas un inconnu en Europe où il a joué pendant six ans dans des clubs qui se battent pour les places européennes chaque saison. Il a ainsi porté les couleurs du FC Twente aux Pays-Bas puis du Bétis Séville en Espagne.

𝑮𝒐𝒍 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐!



Felipe 'Pipe' Gutiérrez's goal for @Cruzados in @CampeonatoCL was hit from 73.2 metres, according to @OptaJavier. 🚀🤯🇨🇱



A #Puskas contender?



"𝐻𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑓𝑜𝑜𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒."pic.twitter.com/2JW2SKptp1 — FIFA.com (@FIFAcom) May 22, 2022