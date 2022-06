A la Une . Vidéo - Cérémonie de remise de fanions aux compagnies de la gendarmerie de La Réunion

Le Général Pierre Poty, commandant la gendarmerie de La Réunion, a procédé ce jeudi à la remise de fanions aux commandants de compagnie et de l’EDSR de La Réunion ainsi qu'à la clôture de la période de formation des GAV (gendarme Adjoint Volontaire) PÉÏ. Cette cérémonie s'est déroulée au jardin de l'État en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 25 Juin 2022 à 14:23

Ce jeudi 23 juin, à 10h00, s'est déroulée la cérémonie de remise de fanions aux commandants de compagnie et de l’EDSR de La Réunion et la clôture de la période de formation des GAV PÉÏ – session 2022 au Jardin de l’État à Saint-Denis.



Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités et invités. Sous la présidence du préfet Jacques Billant et en présence du Général Jean-Marc Descoux (commandant la gendarmerie d’Outre-mer), le Général Pierre Poty (commandant la gendarmerie de La Réunion et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan Indien), après la revue des troupes, a procédé à la lecture de l'ordre du jour. “Ce jeudi 23 juin restera gravé dans l’histoire de la gendarmerie de La Réunion comme étant le jour où les trois compagnies ont reçu officiellement leur fanion, un tel événement ne se produit qu’une seule fois”, indique-t-il lors de son allocution.



Les commandants de compagnie et de l'EDSR ont ensuite reçu leur fanion des mains du général Poty. Pour leur part, les gendarmes adjoints volontaires, dont les trois premiers du classement se sont fait remettre leur rondache par les autorités, symbole de leur appartenance à la grande famille de la gendarmerie à compter de ce jour, ont fini leur formation.



Des récompenses ont également été remises par les autorités à 8 militaires pour des actes particulièrement méritants (1 médaille de la Gendarmerie avec étoile de vermeil, 4 médailles de la Gendarmerie avec étoile de bronze, 3 médailles d'or de la défense nationale avec étoile de bronze).





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur