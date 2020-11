A la Une .. Vidéo - Canne à sucre: 4 millions d'euros d'aides pour les planteurs

Le reliquat de l'aide à la production non utilisée sera versée aux agriculteurs la semaine prochaine. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 à 18:36 | Lu 771 fois

La Commission paritaire de la canne et du sucre (CPCS) s'est tenue ce vendredi après-midi à la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL). Une enveloppe de 4 millions d'euros pour le reliquat de 2019 a été débloquée et sera versée dès la semaine prochaine.



Une bonne nouvelle pour les professionnels qui craignent une mauvaise mauvaise campagne 2020 : 1,5 million de tonnes sont attendues. Le CPCS a mis en place des aides liées notamment à la sécheresse. "On s'oriente sur une aide à l'itinéraire technique comme la fertilisation", explique Isidore Laravine, co-président de la Commission Paritaire de la Canne et du Sucre. Il précise : "Les montants ne sont pas encore définis mais devraient tourner entre 250 à 300 euros par tonne d'engrais".



Le CPCS demande aussi à l'État de faire une avance sur le reliquat de 2020 à cause d'une saison qui s'annonce déjà mauvaise. Elle est espérée pour le premier semestre 2021. Les professionnels attendent une réponse en décembre avec la venue attendue du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité