Vidéo - CCIR : "Tous les indicateurs sont au vert"

"Aujourd'hui la CCIR a une situation financière très intéressante et saine". À l'occasion de l'assemblée générale de la Chambre de commerce qui s'est tenue ce mercredi, le président sortant, Ibrahim Patel, a présenté le budget primitif 2022 de son institution. L'occasion pour lui de saluer le travail effectué par ses services permettant à la chambre consulaire de retrouver un peu de flexibilité en termes de trésorerie mais aussi de faire un bilan sur ses 11 années passées à la tête de la chambre consulaire avant les élections du mois prochain. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 15:52

Ce budget primitif a été construit sur des propositions d'actions qui s’inscrivent autour de quatre axes principaux : la poursuite de l’accompagnement des entreprises, la contribution au Plan de relance de l'économie, l'amélioration de la connaissance du tissu économique local et des territoires et, enfin, le développement d'une vision prospective.



Parmi les principaux indicateurs de ce BP 2022 : un résultat d'exploitation positif (58.000 euros), une capacité d'autofinancement estimée à 595.000 euros, un fonds de roulement de 23 millions d'euros (+ 1,5 million d'euros) mais aussi et surtout une trésorerie qui a retrouvé des couleurs avec un solde chiffré à 20,6 millions d'euros (en hausse de près de 2 millions d'euros) qui servira aux acquisitions futures de la CCIR. "On est dans cette démarche depuis deux ans de se dire qu'on a cédé les terrains de la ZIC du Port pour faire d'autres acquisitions qui nous permettront d'avoir des recettes locatives", explique la direction de la Chambre.

"Nous pouvons dire que nous sommes aujourd'hui satisfaits car nous sommes excédentaires", glisse pour sa part Ibrahim Patel, qui est revenu sur ses deux mandats à la tête de la CCIR. "Quand nous sommes arrivés aux commandes en 2011, nous étions dans une situation compliquée après les pertes de la gestion de l'aéroport Roland-Garros et du Port-Réunion, sans oublier la baisse de la TFC (la taxe sur les friches commerciales) décidée par le gouvernement, on a perdu jusqu'à aujourd'hui près de 5 millions d'euros", tient à rappeler Ibrahim Patel.



Malgré ce contexte "contraint" et couplé "aux crises des gilets jaunes et de la covid", le président sortant, qui devrait annoncer officiellement sa candidature pour un 3e mandat dans les prochains jours, salue les efforts déployés par l'ensemble de ses services pour redresser la barre. "Tous les indicateurs sont au vert au niveau des chiffres", martèle Ibrahim Patel, qui s'en explique dans cette vidéo :





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

