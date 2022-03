A la Une . Vidéo - CCIR : Pierrick Robert fait le plein de soutiens

Pierrick Robert mènera bien la liste Patel lors des prochaines élections à la CCIR. L'actuel trésorier adjoint de la chambre consulaire faisait un point presse ce mardi dans un restaurant dionysien pour confirmer sa candidature. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 18:44





Comme nous vous l'avions annoncé le 3 mars, la liste Action TPE-PME partira divisée lors de cette élection (







Ce dernier, qui ne pourra pas se présenter, a donné les raisons de son soutien à Pierrick Robert. Un "fidèle parmi les fidèles" a rappelé l'ex-homme fort de la CCIR. "Il faut aller plus loin dans ce qui a été fait jusque-là, avec un maillage entre l'ancien et le nouveau monde. Après avoir consulté les uns les autres, la majorité a voulu que ce soit Pierrick qui prenne la relève. Il siège à nos côtés depuis 2010", a rappelé Ibrahim Patel.



Le principal intéressé veut être dans la "continuité" de la politique mise en place depuis 2010 au sein de la chambre consulaire, notamment sur la proximité, "qui a toujours été notre leitmotiv" ou encore sur le "renforcement des liens avec nos entreprises qui sont des TPE-PME à 94%".



Au niveau de son programme, Pierrick Robert souhaite mettre l'accent sur la préparation de la sortie de crise, l'accompagnement des entreprises dans leur digitalisation, la création de nouvelles filières de formation, d'un Club Business, d'une école d'entreprenariat ou encore une structure "CCI Experts".



"Nous souhaitons également mettre à disposition des entreprises des techniciens pour que ces derniers se rendent auprès d'elles pour effectuer des formalités directement dans l'entreprise concernée. Par ailleurs, nous envisageons de rendre la Chambre de commerce ouverte en heure décalée comme à la pause méridienne", poursuit Pierrick Robert.



