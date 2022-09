A la Une . Vidéo - CAF : Le gouvernement annonce une hausse de 50% de l'Allocation de soutien familial

Bonne nouvelle pour les foyers monoparentaux ne bénéficiant pas ou très peu d'une pension. Le gouvernement a annoncé ce mercredi après le conseil des ministres une hausse de 50% de l'Allocation de soutien familial (ASF), qui passera de 184 euros par enfant et par mois au lieu de 123 euros. Par NP - Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 à 07:32

En France, cette allocation qui profite à plus de 1,3 million d'enfants vivant avec un des deux parents, a été mise en place pour compenser le défaut de versement d'une pension alimentaire ou de pension inférieure à moins de 122,93 euros.



Ainsi à compter de novembre prochain, cette aide sera versée aux foyers monoparentaux qui ont : "au moins un enfant à charge pour lequel l'autre parent ne participe plus à l'entretien depuis au moins 1 mois ou vous verse une pension alimentaire inférieure à 122,93 euros".

De 123 euros à 184 euros par mois.

Pour les parents qui élèvent seuls leur enfant, dès cet automne, l'allocation de soutien familial augmente de 50%. pic.twitter.com/QneoHVJwZB

— Olivier Véran (@olivierveran) September 14, 2022