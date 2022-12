A la Une . Vidéo - VIH : “C’est plus facile de ne pas en parler pour éviter d’être discriminé"

Joël vit avec le VIH. En 30 ans, il a vu la médecine, les traitements et les mentalités évoluer. Certains stéréotypes restent. Il témoigne. Par SF - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 14:59



Lorsque Joël a appris sa séropositivité il y a 30 ans. Les traitements étaient beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. "En 2022, être une personne vivant avec le VIH, c'est avoir une vie tout à fait normale. J'ai une vie tout à fait normale, je voyage, je mange ce que je veux, je bois ce que je veux, je fais du sport, je fais la fête si j'ai envie de faire la fête", confie-t-il.





Le dépistage reste primordial pour éviter le stade Sida de la maladie et la dégénérescence du système immunitaire du porteur. Vidéo - VIH : Briser les tabous

Où se faire dépister

Rappelons que la transmission du VIH se fait au cours de rapports non protégés. Le préservatif est un moyen efficace de protection contre ce virus.Le dépistage reste primordial pour éviter le stade Sida de la maladie et la dégénérescence du système immunitaire du porteur.