La grande Une Vidéo - C'est la ruée vers le rayon langoustes dans un centre commercial

Ce sont les mêmes scènes chaque année. A quelques jours des réveillons de Noël et du 31 décembre, les grandes surfaces de l'île créent un appel d'air avec des prix soi-disant en baisse sur des produits très attractifs en cette période de fêtes. Par L.Grondin - B.Siva - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 12:18 | Lu 1806 fois





Si la frénésie peut se comprendre lorsque les prix sont revus à la baisse et surtout le nombre de produits limités, les vidéos prises hier et aujourd'hui montrent que devant la course aux petites économies, les gestes barrières relèvent alors de la pure théorie...





Hier, vous aviez pu assister au déchaînement des clients prêts à s'arracher une enceinte de musique à placer sous le sapin , aujourd'hui, faisons dans le grand classique. C'était la ruée ce mercredi matin sur le rayon des surgelés et plus précisément sur les queues de petites langoustes originaires de Madagascar ou de pays d'Asie très souvent.Si la frénésie peut se comprendre lorsque les prix sont revus à la baisse et surtout le nombre de produits limités, les vidéos prises hier et aujourd'hui montrent que devant la course aux petites économies, les gestes barrières relèvent alors de la pure théorie...