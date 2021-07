A la Une . Vidéo - Bruno Domen s'opposera à nouveau à la Carrière de Bois Blanc

Le maire de Saint-Leu annonce d'ores et déjà qu'il déposera un recours suite à l'inscription de Bois Blanc dans le schéma préfectoral de carrière le 1er juillet dernier. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 10:39





"On comprend pas trop. À trois reprises, on a gagné la non-ouverture de cette carrière, mais le préfet a décidé de réviser le schéma de carrière pour ne garder que Bois Blanc", commente-t-il. L'édile est sûr que la carrière de Bois Blanc n'ouvrira pas : "Vu la position de la haute autorité environnementale, il y a eu plusieurs décisions de prises, on ne peut pas ouvrir de carrière à cet endroit là. Mais je suis conscient qu'il faudra en ouvrir une à La Réunion pour les grands chantiers."





